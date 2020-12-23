Haber Giriş: 23 Aralık 2020 Çarşamba 17:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan büyükelçileri kabul etti
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'teki çalışmalarını tamamladıktan sonra Beştepe'ye geçti. Erdoğan, güven mektuplarını takdim eden bazı ülkelerin büyükelçilerini kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sırasıyla Slovakya, Afganistan ve Portekiz'in büyükelçileri güven mektuplarını Erdoğan'a sundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçiler ve beraberindekilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kore ve El Salvador'un Ankara büyükelçileri de güven mektuplarını Cumhurbaşkanı'na takdim etti. .
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı
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