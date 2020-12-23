Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sırasıyla Slovakya, Afganistan ve Portekiz'in büyükelçileri güven mektuplarını Erdoğan'a sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçiler ve beraberindekilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kore ve El Salvador'un Ankara büyükelçileri de güven mektuplarını Cumhurbaşkanı'na takdim etti. .

