İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, gizli bilgilerin bulunması nedeniyle duruşmalar kapalı yapılıyor.

Hazırlanan iddianameye göre soruşturma 6 Mart'ta yapılan bir ihbar üzerine başlatıldı.

Sanıklardan Emel Öztürk'ün, Türkiye'ye ithal edilen doğalgazın giriş noktaları ve miktarları ile ilgili bilgileri tablo ve grafik halinde yabancı şirkete ilettiği anlatıldı.

Sanıklar arasında eski Danıştay hakimi Mustafa Özbilgin’in oğlu Serkan Özbilgin de bulunuyor.

Tutuklu sanıkların isnat edilen suçları, zincirleme şekilde birden fazla kez işledikleri kaydedildi.

Sanıklar, 3 yıldan müebbet hapse kadar çeşitli oranlarda hapis istemiyle yargılanıyor.

