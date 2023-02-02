Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe 16:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta izinsiz kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı
[Fotograf: AA]
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde izinsiz kazı yapan 5 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bazı kişilerin izinsiz kazı yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Tespit edilen bölgede kazı yapan 5 kişiyi suçüstü yakalayan ekipler, jeneratör, kaya delme makinesi, yılan kamera, hidrofor makinesi, fener, 2 alan arama çubuğu ve 6 burgu boru ele geçirdi.
Jandarma merkezine götürülen şüpheliler, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Etiketler: Zonguldak Kaçak Kazı
Son Haberler
- 17:31
- 17:32
- 17:23
- 17:24
- 17:13
Sıradaki Haber
Siirt'te kovalamaca sonucu yakalanan 2 uyuşturucu zanlısı tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz