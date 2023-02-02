İl Jandarma Komutanlığının terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması ve uyuşturucu imal ve ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler R.K. ve A.B'nin Diyarbakır'dan Siirt'e uyuşturucu sevk edeceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Fiziki takip sonucu Kurtalan ilçesinde yol kontrolü sırasında "dur" ihtarına uymayan ve uyuşturucu paketlerini araçtan dışarıya atarak kaçan şüpheliler, aracı Konakpınar köyü mevkisinde terk ederek izlerini kaybettirmek istedi.

Ekipler, bölgede yürütülen arazi taraması sonucu şüphelileri yakaladı.

Zanlıların yol kenarına attıkları paketleri kontrol eden ekipler, 8 parça halinde 4 kilogram kubar esrar ele geçirdi.

"Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçu kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.