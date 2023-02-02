Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe 16:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırşehir'de jandarma ve polis ekipleri vatandaşlara KADES'i anlattı
Kırşehir'de, jandarma ve polis ekipleri Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile ilgili bilgilendirme çalışması yaptı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün farklı birimlerinde görev yapan ekipler, Cacabey Meydanı'nda KADES'in tanıttı.
Meydanda broşür dağıtan ve çevredeki iş yerlerini ziyaret eden ekipler, 350 kişiye ve kadın esnafa KADES'in nasıl ve hangi durumlarda kullanılacağı hakkında bilgi verdi.
Etiketler: Kırşehir
Son Haberler
- 17:31
- 17:33
- 17:23
- 17:24
- 17:13
Sıradaki Haber
Sinop'ta hırsızlık operasyonunda bir kişi yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz