Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün farklı birimlerinde görev yapan ekipler, Cacabey Meydanı'nda KADES'in tanıttı.

Meydanda broşür dağıtan ve çevredeki iş yerlerini ziyaret eden ekipler, 350 kişiye ve kadın esnafa KADES'in nasıl ve hangi durumlarda kullanılacağı hakkında bilgi verdi.