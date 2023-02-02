F.T. idaresindeki otomobil, Şırnak-Cizre kara yolu 19. kilometre İkizce köyü mevkisinde bariyerlere çarptı.

Yolun yağışlı ve kaygan olması nedeniyle arkadan gelen araçlar da kazaya karıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücüler ile Y.T, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat kapalı kalan yol araçların kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.