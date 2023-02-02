Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe 14:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bitlis'te tır ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
Bitlis'in Tatvan ilçesinde tır ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
T. Ö. idaresindeki tır Esentepe Mahallesi'ndeki kavşakta K. K.'nın kullandığı minibüsle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan minibüsteki 3 kişi, sağlık ekiplerince Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Bitlis Trafik Kazası
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