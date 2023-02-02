Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe 13:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzincan'da karda mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı
Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde kar ve tipi nedeniyle araçta mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Mecidiyeköy girişinde bir araçta 5 kişi etkili kar ve tipi sebebiyle araçlarında mahsur kaldı.
Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen ekipler, geceden beri araçlarıyla mahsur kalan ve donma tehlikesi geçiren vatandaşları, AFAD'ın amfibik aracıyla bulunduğu yerden kurtardı.
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