Alınan bilgiye göre, ilçenin Mecidiyeköy girişinde bir araçta 5 kişi etkili kar ve tipi sebebiyle araçlarında mahsur kaldı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler, geceden beri araçlarıyla mahsur kalan ve donma tehlikesi geçiren vatandaşları, AFAD'ın amfibik aracıyla bulunduğu yerden kurtardı.