Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe 12:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da bir haftadaki operasyonlarda aranan 94 kişi yakalandı
Konya'da bir haftada düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 94 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte son bir haftada gerçekleştirdiği operasyonlarda "kasten öldürme", "hırsızlık", "yağma", "uyuşturucu ticareti" gibi suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 47 kişinin de bulunduğu aranan 94 kişiyi gözaltına aldı.
Bu kişilerden hükümlü olan 47'si cezaevine konuldu, diğerleri adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Konya
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