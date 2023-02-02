Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe 12:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bilecik'te meydana gelen yangında bir evde maddi hasar oluştu
Bilecik'in Söğüt ilçesindeki evde çıkan yangında, ev kullanılamaz hale geldi.
İlçeye bağlı Akçasu köyünde H. A.'ye ait evin giriş katında soğan temizliği yaparken yangın çıktı. Alevleri fark eden evdekiler, durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine köye 15 kilometre uzaklıktaki Çaltı köyündeki itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekipler ile köylülerin yardımıyla yangın kontrol altına alındı.
Yangında, evde maddi hasar meydana geldi.
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