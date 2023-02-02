Karakoçan ilçesinde yaşanan olayda, Kırkpınar Mahallesi ana caddesinde dolaşan 2 kaz, görenleri gülümsetti.

Sürüden ayrılarak yollarını şaşıran 2 kaz, trafikte araçların içinde dolaştıktan sonra gözden kayboldu.

Trafikte dolaşan 2 kazın sevimli halleri tebessüm ettirirken, vatandaşlar o anı cep telefonu kamerası ile kayıt etti.