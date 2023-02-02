Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe 11:41Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Elazığ’da sürüden ayrılan 2 kaz yolunu şaşırıp trafiğe çıktı
[Fotograf: İHA]
Elazığ’da sürüden ayrılan 2 kaz ilçe merkezine geldi. Yoğun trafikte dolaşan 2 kaz, vatandaşların ilgi odağı oldu.
Karakoçan ilçesinde yaşanan olayda, Kırkpınar Mahallesi ana caddesinde dolaşan 2 kaz, görenleri gülümsetti.
Sürüden ayrılarak yollarını şaşıran 2 kaz, trafikte araçların içinde dolaştıktan sonra gözden kayboldu.
Trafikte dolaşan 2 kazın sevimli halleri tebessüm ettirirken, vatandaşlar o anı cep telefonu kamerası ile kayıt etti.
Etiketler: Elazığ
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