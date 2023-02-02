Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe 12:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon'da silah kaçakçılığı operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
Trabzon'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda bir otobüste 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 3'ü otobüste 4 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Timlerinin istihbari çalışmaları sonucu, E.A'nın (38) Adana'ya otobüsle ruhsatsız silah gönderdiği tespit edildi.
Jandarma ekiplerince, Vakfıkebir ilçesine bağlı Yalıköy Mahallesi Millet Bahçesi mevkisinde durdurulan otobüste yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Operasyonda, 3'ü otobüste, biri ikametinde toplam 4 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: Trabzon Silah Kaçakçılığı
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