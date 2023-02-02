Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Hacıbektaş ilçesindeki baz istasyonunda geçen hafta meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Çalışma sonucu hırsızlık olayının faillerinin B.D. ve İ.I. olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan iki şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı.