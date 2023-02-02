Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe 13:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yolu kapanan mezrada rahatsızlanan kadın hastaneye ulaştırıldı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan mezrada rahatsızlanan hamile kadın, ekiplerin çabası sonucu hastaneye götürüldü.
Köşkönü köyüne bağlı Dağdibi mezrasında rahatsızlanan Z. İ.'nin yakınları, yolun kapalı olması nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'nden destek istedi.
Mezraya yönlendirilen İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, yolu açarak sağlık ekiplerinin hastaya ulaşmasını sağladı.
Evinde ilk müdahalesi yapılan hamile kadın, uzun uğraşlar sonucu ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Hakkari
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