Başkale Belediyesi ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 38 mahalle ve mezranın yolunu açmak için çalışma başlattı.

Ekipler, vatandaşların mağdur olmaması için ilçe merkezinde ana arterlerde kar küreme, temizleme ve tuzlama çalışması da yürüttü.

Esnaf da iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.