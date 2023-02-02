Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe 13:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Başkale'de karla mücadele çalışmaları sürüyor
Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası ekiplerin karla mücadele çalışması devam ediyor.
Başkale Belediyesi ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 38 mahalle ve mezranın yolunu açmak için çalışma başlattı.
Ekipler, vatandaşların mağdur olmaması için ilçe merkezinde ana arterlerde kar küreme, temizleme ve tuzlama çalışması da yürüttü.
Esnaf da iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.
Etiketler: Van Hava Durumu
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