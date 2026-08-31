Devrim Muhafızları: Ürdün'deki iki ABD hava üssünü balistik füzelerle vurduk

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Lark Adası'na yönelik "Amerikan-Siyonist" hava saldırısına karşı misilleme operasyonları düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, misilleme saldırıları kapsamında, Ürdün'deki Kral Hüseyin ve Muvaffak Salti hava üslerinin balistik füzelerle hedef alındığı aktarıldı.

Saldırılarda, üslerdeki "teknik ve bakım altyapıları ile savaş uçaklarının konuşlandığı alanların" hedef alındığını ve üslerde "ağır hasar" meydana geldiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, "Hürmüz Boğazı üzerindeki İran kontrolünün zayıflatılmasına yönelik girişimlerin" sonuç vermeyeceği ifade edilerek, "Her saldırı daha güçlü bir karşılıkla cevaplandırılacaktır." denildi.

Diğer yandan İran'ın Fars Haber Ajansı, ABD'nin Lark Adası'na düzenlediği ve sivillerin de hayatını kaybettiği saldırının Ürdün'den gerçekleştirildiğinin tespit edildiğini yazdı.