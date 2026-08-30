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Dünya
AA 30.08.2026 22:54

Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Lark Adası'ndan patlama sesleri

ABD ordusunun İran’ın Lark Adası’na saldırı düzenlediği yönündeki haberlerin ardından İran basını, adadan patlama sesleri duyulduğunu belirtti. İran Devrim Muhafızları, saldırı düzenlediğini doğrulayarak ölü ve yaralılar olduğunu vurguladı.

Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Lark Adası'ndan patlama sesleri
[Fotoğraf: AA Arşiv]

İran'ın Fars Haber Ajansı, Lark Adası çevresinde patlama sesleri duyulduğunu aktardı.

Haberde, patlamanın tam yeri ve nedeninin henüz belli olmadığı ve detayların netleştirilmesi için takip çalışmalarının devam ettiği, ek haberlerin daha sonra duyurulacağı kaydedildi.

İran'ın Tesnim Haber Ajansı ise Lark Adası'nda bir noktaya insansız hava aracı saldırısı düzenlendiğini belirtti.

Tesnim, gayri resmi kaynaklara göre, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin de yaralandığı bilgisini verdi.

ABD basınında çıkan haberlerde, ABD ordusunun İran'ın Lark Adası'na roketatarlara saldırı düzenlendiği bildirilmişti.

İran Devrim Muhafızları, ABD ordusunun Lark Adası'na saldırı düzenlediğini doğrulayarak ölü ve yaralılar olduğunu belirtti.

İran Devrim Muhafızları karşılık vereceğini duyurdu

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada, Lark Adası'na saldırının "Amerikan-siyonist düşman" tarafından düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, Lark Adası'nı hedef alan saldırıda sivillerin de aralarında bulunduğu can kayıpları ve yaralılar olduğu belirtilerek, saldırıya karşılık verileceği kaydedildi.

Açıklamada saldırının, "ABD ve İsrail’in bölgedeki itibar kaybı ve iç sorunları nedeniyle kötü rollerini yeniden canlandırma ve kamuoyunu yönlendirme" çabası olduğu savunuldu.

ABD basınında çıkan haberlerde, ABD ordusunun İran'ın Lark Adası'na roketatarlarla saldırı düzenlendiği bildirilmişti.
 

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