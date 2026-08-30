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Dünya
AA 30.08.2026 17:31

İşgalci İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde bazı bölgeleri hedef aldı

İşgalci İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde bazı bölgelere saldırı düzenlediği duyuruldu.

İşgalci İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde bazı bölgeleri hedef aldı

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu Nebatiye'nin Mercayun ilçesine bağlı Hula beldesini hedef aldı.

Saldırı nedeniyle Hula beldesinde "büyük" bir patlama meydana geldi.

İsrail güçleri, dün akşam saatlerinde Hula beldesinde yaşlılara sosyal bakım hizmeti veren merkezi havaya uçurmuştu.

İsrail ordusu, ayrıca Nebatiye'ye bağlı Bint Cubeyl ilçesinin Ayta el-Cebel beldesindeki ormanlık alanda yangın çıkarmak amacıyla aydınlatma fişekleri attı.

Ülkenin güneyindeki Sur kentine bağlı Mansuri ve Buyut es-Seyyad beldelerinin çevresi ise İsrail askerleri tarafından topçu atışıyla hedef alındı.

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyindeki birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı. Ancak İsrail ordusu, ateşkese rağmen çeşitli gerekçelerle ülkeye yönelik saldırılarını sürdürüyor.

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