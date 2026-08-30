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Gündem
TRT Haber 30.08.2026 18:13

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kayıplara ulaşmaya yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Girne açıklarında meydana gelen deniz kazasına ilişkin, Alabora olan yolcu gemisi dolayısıyla milletimize ve Kıbrıs Türk halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kayıplara ulaşmaya yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Devletimizin tüm imkanlarını seferber ettiğimiz bu süreci yakından takip ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kayıplara ulaşmaya yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmaya, Girne açıklarında meydana gelen deniz kazasına ilişkin değerlendirmede bulunarak başladı.

Girne'den Mersin Taşucu'na seyir halindeyken alabora olan yolcu gemisi nedeniyle derin üzüntü duyduğunu belirten Erdoğan, milletimize ve Kıbrıs Türk halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Girne açıklarında 267 kişiyi taşıyan feribot battı
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Kazanın hemen ardından devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini vurgulayan Erdoğan, çalışmaların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) makamlarıyla tam bir iş birliği içerisinde yürütüldüğünü ifade etti.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurtarma çalışmalarına ilişkin şu bilgileri paylaştı;

"Kazanın hemen ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarıyla iş birliği içinde geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları başlattık. Bu çalışmalar neticesinde 237 yolcu ve mürettebat sağ salim kurtarılırken maalesef 7 kardeşimiz hayatını kaybetti. Kayıplara ulaşmaya yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. İnşallah bu çalışmalardan olumlu haberler almayı ümit ediyoruz. Devletimizin tüm imkanlarını seferber ettiğimiz bu süreci biz de yakından takip ediyoruz. Buradan bir kez daha kazada hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, sağ olarak kurtarılan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum."

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