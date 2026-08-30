Girne açıklarında batan gemiye ilişkin 8 kişi gözaltına alındı

Üstel, yaptığı yazılı açıklamada, geminin alabora olması sonucunda kaybolan kişilerin bulunması için imkanları seferber ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İlk müdahalede 4 Sahil Güvenlik botu, 2 helikopter, Türk Barış Kuvvetlerine ait 1 karakol gemisi, 1 hücumbot ile Sivil Savunma ve Polis Teşkilatımıza bağlı dalgıç ekipleri ve beraberindeki 4 arama kurtarma botu çalışmalara katılmıştır. Arama kurtarma kapasitesi süreç içerisinde daha da güçlendirilmiştir. Halen bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından görevlendirilen 2 uçak, 4 helikopter, 4 İHA ve 4 Sahil Güvenlik botu arama kurtarma çalışmalarına aktif olarak katılmaktadır."

Kayıplara ulaşılana kadar arama ve kurtarma çalışmalarının aralıksız süreceğinin altını çizen Üstel, olayla ilgili derhal başlatılan soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

KKTC Başbakanı Üstel, Kıbrıs'ın yaşadığı en büyük deniz felaketiyle karşı karşıya olduklarını belirterek, "Alabora olan gemiyle ilgili soruşturmada gemi kaptanı ve 7 görevli gözaltına alınmıştır. Buradan çok net söylüyorum: Bu olayın her yönü araştırılacak. En küçük bir ihmal dahi varsa ortaya çıkarılacak. Kusuru ve sorumluluğu bulunan kim olursa olsun gözünün yaşına bakılmayacaktır." ifadelerini kullandı.

KKTC ve Türkiye'nin arama-kurtarma çalışmaları için tüm imkanlarını seferber ettiğini kaydeden Üstel, olayda hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.