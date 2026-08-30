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TRT Haber 30.08.2026 19:04

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak üzere Bişkek'e gidecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gideceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak üzere Bişkek'e gidecek

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un davetine icabetle, Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak üzere 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Bişkek'i ziyaret edeceklerdir. Ziyaret çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanımız, 1 Eylül Salı günü genişletilmiş formatta düzenlenecek Zirve oturumuna hitap edecek ve liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştireceklerdir."

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