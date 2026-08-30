Batman'da spor salonunda çıkan yangında 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Gültepe Mahallesi'nde bulunan özel bir spor salonunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerce salonda bulunan kişiler tahliye edildi. Dumandan etkilenen 12 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. 2 kişi tedavi gördüğü hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Vali Ekrem Canalp, yangının meydana geldiği bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Basın mensuplarına açıklama yapan Canalp, kentte özel bir spor salonunda yangın çıktığını belirterek, yangından 12 kişinin etkilendiğini söyledi.

Canalp, "Maalesef 2 vatandaşımızı kaybettik. Yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırma sürüyor. Spor salonunda itfaiye tarafından 4 defa tarama yapıldı. Başkaca herhangi bir vatandaşımızın izine rastlanmadı." dedi.

Batman Valiliğinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, yangının saat 16.20 sıralarında Gültepe Mahallesi'nde bulunan özel bir spor salonunun sauna kısmında çıktığının değerlendirildiği belirtildi.

Yangına, itfaiye, UMKE ve AFAD ekiplerince anında müdahale edildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Olayın ilk anından itibaren Vali Ekrem Canalp, yangın bölgesinde yürütülen arama ve kurtarma çalışmalarını yerinde takip etmiştir. Yoğun duman nedeniyle özel teçhizat ve ekipmanlarla spor salonuna giren ekiplerimiz, dumandan etkilenen 12 vatandaşımızı kurtararak ilimizdeki hastanelere sevk etmiştir. İtfaiye ekiplerince yapılan 4 detaylı tarama sonucunda bina içerisinde başka bir vatandaşımızın bulunmadığı tespit edilmiştir. Hastaneye kaldırılan vatandaşlarımızdan 2'si müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Tedavisi süren 1 vatandaşımızın durumu ağır olup, 9 vatandaşımızın sağlık durumu ise stabildir. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla başlatılan incelemeler ile olayla ilgili adli ve idari tahkikat devam etmektedir."