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Gündem
AA 30.08.2026 20:51

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ve KKTC Başbakanı Üstel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile telefonda görüşerek, Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olması sebebiyle hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ve KKTC Başbakanı Üstel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ve KKTC Başbakanı Üstel ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olması sonucu hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyen Erdoğan, Türkiye'nin arama kurtarma çalışmalarına tüm desteği verdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kayıplara ulaşmaya yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kayıplara ulaşmaya yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor

"Kayıplara ulaşmaya yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde yaptığı konuşada, Girne açıklarında meydana gelen deniz kazasına ilişkin, açıklamalarda bulundu.

Girne'den Mersin Taşucu'na seyir halindeyken alabora olan yolcu gemisi nedeniyle derin üzüntü duyduğunu belirten Erdoğan, milletimize ve Kıbrıs Türk halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kazanın hemen ardından devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini vurgulayan Erdoğan, çalışmaların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) makamlarıyla tam bir iş birliği içerisinde yürütüldüğünü ifade etti.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurtarma çalışmalarına ilişkin şu bilgileri paylaştı;

"Kazanın hemen ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarıyla iş birliği içinde geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları başlattık. Bu çalışmalar neticesinde 237 yolcu ve mürettebat sağ salim kurtarılırken maalesef 7 kardeşimiz hayatını kaybetti. Kayıplara ulaşmaya yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. İnşallah bu çalışmalardan olumlu haberler almayı ümit ediyoruz. Devletimizin tüm imkanlarını seferber ettiğimiz bu süreci biz de yakından takip ediyoruz. Buradan bir kez daha kazada hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, sağ olarak kurtarılan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum."

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Gemi KKTC Recep Tayyip Erdoğan Tufan Erhürman
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