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Gündem
AA 30.08.2026 21:10

Bakan Uraloğlu: 19 yolcu için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisinde 259 yolcu ve 8 mürettebatın bulunduğunu belirterek, şu ana kadar 240 kişinin kurtarıldığını, 8 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 19 yolcu için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Bakan Uraloğlu: 19 yolcu için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Bakan Uraloğlu, NSosyal hesabından Girne açıklarında su alarak batan yolcu gemisine ilişkin paylaşımda bulundu.

Kayıp vatandaşlara ulaşılması için arama kurtarma çalışmalarının KKTC makamlarıyla koordinasyon içinde sürdüğünü belirten Uraloğlu, paylaşımında şunları kaydetti:

"KKTC'nin Girne açıklarında, Taşucu seferini gerçekleştirmek üzere Girne Limanı'ndan ayrılan Filojet isimli yolcu gemisinin su alarak batması hepimizi derinden üzmüştür. 259 yolcu ve 8 mürettebatın bulunduğu gemide şu ana kadar 240 kişi kurtarılmış, 8 kişi hayatını kaybetmiş. 19 yolcu için arama kurtarma çalışmalarımız halen devam etmektedir. Olayın ardından Deniz Kuvvetlerimiz, KKTC Sahil Güvenlik ve Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma ekiplerimiz başta olmak üzere tüm imkanlarımızı seferber ettik. Sahil Güvenlik Komutanlığımız tarafından da bölgede 5 yüzer unsur ve 2 sahil güvenlik helikopteriyle arama kurtarma çalışmaları yürütülmektedir. Kayıp vatandaşlarımıza bir an önce ulaşılması için arama-kurtarma çalışmalarımızı KKTC makamlarıyla koordinasyon içinde sürdürüyoruz."

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Abdulkadir Uraloğlu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı KKTC
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