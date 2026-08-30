Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi tanımak isteyenler Malazgirt'e, Çanakkale'ye baksın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Programı'nda konuştu.

Girne'den (KKTC'de alabora olan gemi) herkesi derinden üzen bir kaza haberi aldıklarını anımsatan Erdoğan, kazada yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi.

Kazadan kurtulanlara geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, "Kazanın nedenlerinin tespiti ve ihmali olan varsa sorumlulardan hesap sorulması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarıyla işbirliği içinde gerekli adımların atılmasını sağlayacağız. Rabb'im milletimizi ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimizi her türlü kazadan, beladan muhafaza eylesin diyorum." ifadelerini kullandı.

Milletin her bir ferdinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı bir kez daha tebrik eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Biraz önce mesajlarını dinlediğimiz askerlerimizin her birini kutluyor, kendileriyle milletçe gurur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu anlamlı günde sizlerin huzurunda 104 sene önce milletimizi büyük zaferle buluşturan kahraman ordumuzun Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, Polatlı'dan top seslerinin geldiği günlerde bile milletin emanetine sahip çıkan Meclisimizin vatanperver üyelerini, Milli Mücadele'de toprağa düşenler başta olmak üzere vatanımız için, bayrağımız ve bağımsızlığımız için canlarını feda etmiş tüm şehitlerimizi bugün bir kere daha rahmetle, minnetle yad ediyorum. İstiklal Marşı şairimiz merhum Mehmet Akif'in 'Hakk'ın bu veli kulları taş türbeye girmez; Gufrana bürünmüş, yalınız Fatiha bekler.' dediği şühedanın ruhlarına hep beraber Fatihalarımızı, dualarımızı gönderiyor. Cenabıallah mekanlarını cennet, makamlarını ali eylesin diyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Programı'nda konuşuyor. https://t.co/1D7pFKbZwk — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 30, 2026

"30 Ağustos günü Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolu açmıştır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk milletinin istiklal mücadelesinin en kritik safhalarından biri olan Büyük Taarruz'un, Milli Mücadele'nin son ve belirleyici aşaması olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"26 Ağustos 1922 sabahı Afyon Kocatepe'den başlatılan taarruz Gazi Mustafa Kemal'in komutasında yürütülen ve 4 gün süren göğüs göğüse çarpışmaların ardından Dumlupınar'da kesin bir zaferle sonuçlanmıştır. 30 Ağustos günü milletimiz kendisine kefen biçen müstevlilerin heveslerini kursaklarında bırakmış, Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolu açmıştır. Milletimiz türlü yokluk ve imkansızlığa rağmen kazandığı bu zaferle 1071 Malazgirt Zaferi'nden beri kendisine vatan kılınan toprakların Türk yurdu ve İslam toprağı olduğunu tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir. 30 Ağustos Türkleri Anadolu'dan atmak, şayet güçleri yetseydi kökümüzü kazmak isteyen işgalcilerin hüsran, milletimizin ise bayram günüdür. Gazi Mustafa Kemal, 30 Ağustos'un ne manaya geldiğini büyük zaferin 2. yılında Dumlupınar'da Şehit Sancaktar Mehmetçik Anıtı'nın temelini atarken yaptığı konuşmada bakınız nasıl anlatıyor. 'Hiç şüphe etmemelidir ki yeni Türk Devleti'nin, Türk Cumhuriyeti'nin temeli burada sağlamlaştırılmış oldu. Sonsuz hayatı burada taçlandırıldı. Bu sahada akan Türk kanları, bu semada pervaz eden şehit ruhları, devletimizin ve cumhuriyetimizin ebedi muhafızlarıdır. Burada temelini attığımız şehit asker abidesi işte o ruhları, o ruhlarla beraber gazi arkadaşlarını özverili ve kahraman Türk milletini temsil edecektir. Bu abide Türk vatanına göz dikeceklere, Türk milletinin 30 Ağustos günündeki ateşini, süngüsünü, saldırısını, gücü ve iradesindeki şiddeti hatırlatacaktır.' Evet. Sadece Dumlupınar'daki şehit asker abidesi değil. Asırlardır bu topraklarda ödediğimiz ve hasımlarımıza ödettiğimiz bedeller, milletimizin istiklali söz konusu olduğunda neleri göze aldığının canlı birer şahididir."

"1071'de Malazgirt'te başlayıp 1922'de Dumlupınar'da devam eden zaferler silsilemize baktığımızda şunu görüyoruz. Biz tarihiyle büyük, zaferleriyle büyük, mücadelesiyle büyük bir milletiz." ifadelerini kullanan Erdoğan, şunları söyledi:

"Geçmişteki bütün devletlerimiz gibi son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'ni de birilerinin lütfuyla değil, her evden bir yiğidi toprağa vererek kurduk. İstiklalimizi öyle büyük güçlerin, emperyalist güçlerin yardımıyla değil, yüzyıllardır kınalı kuzularını 'ya şehit ol ya gazi' diyerek dualarla cepheye uğurlayan analarımızın fedakarlığıyla kazandık. Biz başkalarına bel bağlayarak değil, kendi bileğimizin gücüne inanarak, birbirimize dayanarak, gerektiğinde aynı siperlerde aynı hilal uğruna can vererek bu topraklarda var olduk. Bin yıldır böyle ayakta kaldık. Şu değişmez hakikatin altını bugün tekrar çiziyorum. Bizi tanımak isteyenler, Malazgirt'e, Çanakkale'ye baksın. Bu milletin fıtratını anlamak isteyenler Büyük Zafer'e baksın. Bu ülkenin hangi şartlar altında kurulduğunu öğrenmek isteyenler, Milli Mücadele'ye baksın. Bu milletin seciyesini görmek isteyenler, Nene Hatunlara, Kara Fatmalara, Şerife Bacılara, Şahin Beylere, Sütçü İmamlara baksın. 15 Temmuz gecesi ölüm kusan silahlara meydan okuyan serdengeçtilere baksın. 15 Temmuz'dan 40 gün sonra yaptığımız Fırat Kalkanı Harekatı'na baksın. Türkiye'yi tahrik etmeye çalışanlar, ham hayallere kapılmadan önce açıp kendi geçmişlerini de görecekleri bir tarih kitabı okusun."

"İhtiyacımız olan büyük Türkiye mutabakatıdır"

"Şunu herkes iyi bilsin, iyi anlasın ki ecdadımızın heybeti marufu cihandır. Fıtrat değişir sanma, bu kan, yine o kandır." diyen Erdoğan, "Burada şu gerçeği de özellikle hatırlatmak istiyorum. Sınırlar ülkeleri fiziken ayırabilir ama kalpleri, insanları ayıramaz. Bilhassa asırlardır aynı kıbleye yönelen, aynı mukaddes kitaba inanan, aynı peygambere gönül düşüren kardeşler arasına asla hudut çizilemez. Türkiye olarak komşularımızdan başlayarak gönül ve kültür coğrafyamızla işbirliklerimizi her alanda güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, bölgenin zor olduğu kadar tarihi bir süreçten geçtiğini ve milletçe buna uygun hareket etmek gerektiğini vurgulayarak, 2 yıl önce yine bu kürsüden millete iç cepheyi tahkim etme çağrısı yaptığını hatırlattı.

Bu çağrısının hem siyasette hem de millet nezdinde makes bulmasından dolayı şükrettiğini belirten Erdoğan, "Cumhur İttifakı ortağımız Sayın Devlet Bahçeli'nin de çok kıymetli katkılarıyla ülkemizde yeni bir dönemin kapıları aralandı. Ülkemizin yaklaşık yarım asrına mal olan terör meselesini kalıcı biçimde çözme yolunda kayda değer mesafe aldık." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "terörsüz bölge" hedefiyle ilgili de daha geniş bir vizyon ortaya koyduklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Şimdi bu vizyonun adım adım hayata geçmekte olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde Suriye'de olduğu gibi terör defterleri kapandıkça umutlar büyüyecek, coğrafyamızda farklı bir rüzgar esmeye başlayacak. Nasıl 10-15 sene önce söylediklerimiz Cenabıallah'ın yardımıyla bugün tek tek gerçeğe dönüşüyorsa, bugün söylediklerimizin de çok uzak olmayan bir vakitte gerçekleştiğine inşallah hep beraber şahitlik edeceğiz. Gerek millet gerekse bölgedeki kardeş halklar olarak büyük sıkıntıların ardından tarihe yeni bir altın sayfa yazma fırsatı yakalamış durumdayız. Allah'ın izniyle bu fırsatın kaçmasına müsaade etmeyeceğiz. Bunun için en büyük ihtiyacımız birliktir, beraberliktir. Siyasi görüşümüz, kökenimiz farklı olsa dahi tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet şiarımız etrafında kenetlenmektir. İhtiyacımız olan büyük Türkiye mutabakatıdır. Ben milletimizin tarihin bizi çağırdığı ufuklara doğru gür bir ırmak misali önüne çıkan bentleri yıkarak akacağına yürekten inanıyorum. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Bu duygularla bir kez daha 30 Ağustos Zafer Bayramınızı tebrik ediyorum."

Notlar

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'un duasının ardından 30 Ağustos'a ilişkin hazırlanan film gösterildi.

TCG Burgazada, KKTC, Amasya Merzifon, Azerbaycan, Suriye'nin kuzeyi, Iğdır ve Libya'da bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri personeli tarafından çekilen selamlama ve tebrik videoları izlendi.

Öte yandan, program için planlanan konser, Girne açıklarında yolcu gemisinin batması sebebiyle iptal edildi.

Programa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yüksek yargı organlarının başkanları, bazı siyasi partilerin yöneticileri, milletvekilleri ve yabancı ülkelerin temsilcileri ile davetliler katıldı.