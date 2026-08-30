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Gündem
AA 30.08.2026 21:44

KKTC'de 3 günlük yas ilan edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında meydana gelen deniz felaketi sonucu yaşanan can kayıpları nedeniyle 3 günlük ulusal yas ilan edilmesine karar verildi.

KKTC'de 3 günlük yas ilan edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olması sonucu 8 kişinin yaşamını yitirdiğini, 18 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Erhürman, gazetecilere yaptığı açıklamada, geminin, Girne açıklarında alabora olması sonucu battığını ve 514 metre derinlikte olduğunu belirtti.

Gemiden 241 kişinin kurtarıldığını dile getiren Erhürman, "Gemideki 8 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişiyi arıyoruz." dedi.

Cenazesine ulaşılan 8 kişiden 4'ünün kimliğinin belirlendiğini, 4'ünün kimlik tespit çalışmasının sürdüğünü aktaran Erhürman, kaybolanlarla ilgili arama çalışmalarının Türkiye'den gelen ilave kurtarma unsurlarıyla aralıksız devam ettiğini söyledi.

Erhürman, arama kurtarma çalışmalarına Türkiye'den 3 uçak, 4 insansız hava aracı (İHA), 6 helikopter, 4 Sahil Güvenlik botu, 1 hücumbot, 1 fırkateyn ve 1 karakol gemisinin, KKTC'den ise 4 Sahil Güvenlik botu, 2 helikopter, 1 hücumbot ve 1 karakol gemisinin yanı sıra Sivil Savunma ve Polis ekiplerinin katıldığını dile getirdi.

Erhürman'a açıklamasında KKTC Başbakanı Ünal Üstel eşlik etti.

3 günlük yas ilan edilidi

KKTC Bakanlar Kurulu, geminin alabora olması sonucu hayatını kaybedenler ve kayıplar için ülke genelinde 3 günlük ulusal yas ilan etti.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği de bugün yapılması planlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonunu iptal etti.

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