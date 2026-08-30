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Gündem
AA 30.08.2026 21:09

KKTC Girne'de kayıp yakınlarının umutlu bekleyişi devam ediyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne Limanı açıklarında alabora olan yolcu gemisinde kaybolan 23 kişinin bulunması için arama kurtarma çalışmaları devam ederken yakınlarının umutlu bekleyişi sürüyor.

KKTC Girne'de kayıp yakınlarının umutlu bekleyişi devam ediyor

Geminin, Girne Limanı'ndan, Mersin'in Taşucu Limanı'na sefer halindeyken, liman açıklarında alabora olması sonucu kaybolan 23 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Yolcu yakınları, öğle saatlerinde geminin alabora olmasının ardından Girne Limanı'nın girişinde toplandı.

Burada yetkililerin açıklamalarını yakından takip eden kayıp yakınlarının, haber alınamayan yolculardan müjdeli bir haber alabilmek için bekleyişi sürüyor.

Girne açıklarında 267 kişiyi taşıyan feribot battı
Girne açıklarında 267 kişiyi taşıyan feribot battı

Bu arada, eski KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kriz Masası'nı ziyaret etti.

Tatar, liman girişinde bekleyen aileleri teskin ederek, Türkiye ve KKTC'nin tüm imkanlarını arama kurtarma çalışmaları için seferber ettiğini söyledi.

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