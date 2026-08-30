Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunma sanayiinde artık sadece kendimizle yarışıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmaya, Girne açıklarında meydana gelen deniz kazasına ilişkin değerlendirmede bulunarak başladı.

Girne'den Mersin Taşucu'na seyir halindeyken alabora olan yolcu gemisi nedeniyle derin üzüntü duyduğunu belirten Erdoğan, milletimize ve Kıbrıs Türk halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Alabora olan yolcu gemisi dolayısıyla milletimize ve Kıbrıs Türk halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum"



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kayıplara ulaşmaya yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Devletimizin tüm imkanlarını seferber ettiğimiz bu süreci yakından takip ediyoruz. pic.twitter.com/S0gHS2Zdst — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 30, 2026

Kazanın hemen ardından devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini vurgulayan Erdoğan, çalışmaların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) makamlarıyla tam bir iş birliği içerisinde yürütüldüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurtarma çalışmalarına ilişkin şu verileri paylaştı;

Kazanın hemen ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarıyla iş birliği içinde geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları başlattık. Bu çalışmalar neticesinde 237 yolcu ve mürettebat sağ salim kurtarılırken maalesef 7 kardeşimiz hayatını kaybetti. Kayıplara ulaşmaya yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. İnşallah bu çalışmalardan olumlu haberler almayı ümit ediyoruz. Devletimizin tüm imkanlarını seferber ettiğimiz bu süreci biz de yakından takip ediyoruz. Buradan bir kez daha kazada hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, sağ olarak kurtarılan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuşuyor. https://t.co/uImH3YfOkB — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 30, 2026

"Büyük Zafer'in 104. yılı kutlu olsun"

Harp Okullarının diploma alma ve sancak devir teslim töreninde bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti;

Kara, Deniz ve Hava Harp Okullarımızda aldıkları askeri ve akademik eğitimleri alınlarının akıyla tamamlayan teğmenlerimizi tebrik ediyorum. Geçen yıl olduğu gibi bu sene de mezuniyet törenimizi yine çok özel bir ayda, çok anlamlı bir haftada, çok müstesna bir günde icra ediyoruz. Ağustos ayının son haftası yani Zafer Haftamız tarihimizin en parlak sayfalarına imza attığımız bir zaman dilimidir. Ordu millet olarak cihana ün salan Türk milleti, Malazgirt’te taarruz ederek yazdığı şanlı destanı 851 yıl sonra Dumlupınar’da tarihe geçen bir vatan müdafaasıyla yeniden kaleme almıştır. 1071’de alınan vatan tapusu 1922’deki şanlı direnişle bir kez daha müseccel olmuştur. Kahraman ordumuzun milletimizle omuz omuza vererek kazandığı Büyük Zafer'in 104. yılı kutlu olsun. Zafere giden yolları ilmek ilmek dokuyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, Büyük Millet Meclisimizin muhterem üyelerini ve ordumuzun tüm neferlerini bugün bir kez daha minnetle yad ediyorum.

Burada bir hususun altını özellikle çizmek istiyorum. Bizim destanlarımız yalnızca kanla değil şanla ve şerefle yazılır. Şan ve şeref özellikle de cenk meydanlarında bizim alametifarikamızdır. Bin yıldır bu vatan uğruna, bu aziz millet uğruna, ezanımız, bayrağımız, milli ve mukaddes değerlerimiz uğruna canlarını feda eden, kanlarını şanla ve şerefle bu millet için döken tüm şehit ve gazilerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Rabbim ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin.

"Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlu olsun"

Bu sene aynı zamanda ordumuzun bir başka destanı olan Fırat Kalkanı Harekatı’nın 10. yıl dönümünü de idrak ediyoruz. Suriye’de ülkemizin güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı başlattığımız Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerine çelikten bir yumruk indirdik. Fırat Kalkanı Harekatı’nda ebediyete uğurladığımız şehitlerimizi de rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

Son olarak sizlerin şahsında tüm milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı tebrik ediyorum. Aynı şekilde Peygamber Ocağımızın tüm mensuplarının ve ailelerinin Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlu olsun diyorum.

Bugün Harp Okullarımızda öğrenim gören öğrencilerimizin mezuniyet sevinçlerine aileleri ve komutanlarıyla birlikte bizler de ortak oluyoruz. Kara Harp Okulumuzdan 807, Deniz Harp Okulumuzdan 271, Hava Harp Okulumuzdan 198 öğrenci olmak üzere toplam 1276 teğmenimiz birazdan diplomalarını alacak. Dost ve kardeş ülkelerden gelen 141 misafir askeri personel de bugün mezun olacak. Böylece 2016’dan bugüne Harp Okulları mezunu sayımız 1229’u misafir olmak üzere toplamda 22 bin 540’a yükselmiş oluyor.

Dereceye girenler başta olmak üzere Harp Okullarımızdan başarıyla mezun olan tüm öğrencilerimizi şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. Ordumuzda üstleneceğiniz görevlerde hepinize şimdiden üstün başarılar diliyorum. Ülkemizde, hudutlarımızda, bölgemizde ve yurt dışında yapacağınız vazifelerle devletimize, milletimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize önemli hizmetlerde bulunacağınızdan şüphe duymuyorum. Şehitlerimizin biricik emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti’ni, bayrağımızda sembolleşen değerlerimizi, devletimizin kuvvet ve kudretini şanına yaraşır şekilde temsil edeceğinize yürekten inanıyorum.

"Sizlere çok ama çok güveniyorum"

Sevgili evlatlarım, şunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Sizler 2235 yıllık şanlı mazisiyle Türk ordusunun mensuplarısınız. Sizler şehit ve gazilerimizden devraldığınız Peygamber Ocağımızın sancağını sahada yazacağınız yeni destanlarla yüceltip sizden sonrakilere gururla devredecek kahraman Türk subaylarısınız.

Ordumuzun gücünü sizler artıracaksınız. Ordumuzun kapasitesini, nüfuzunu, etki sahasını sizler büyüteceksiniz. Bilginizle, tecrübenizle, sahip olduğunuz disiplinle, en önemlisi de erdem ve vicdanla tahkim ettiğiniz şahsiyetinizle ordumuzu çok daha yüksek seviyelere sizler çıkaracaksınız. Yakın çevremiz başta olmak üzere bölgemizde ve dünyanın farklı köşelerinde barış, güven, huzur ve istikrarı sizler tesis edecek; mazlum ve mağdurların yardımına sizler koşacaksınız. Sizlere çok ama çok güveniyorum. Her birinizle şahsım, ülkem ve milletim adına kıvanç duyuyorum. Sizleri yetiştiren anne ve babaları aynı şekilde gönülden tebrik ediyorum.

Bilgi ve deneyimleriyle sizleri eğiten, donatan, hayata ve mesleğe hazırlayan komutanlarınıza, hocalarınıza bilhassa tebriklerimi iletiyorum. Misafir öğrencilerimize de kendi ordularında, kendi birliklerinde alacakları görevlerde ayrıca başarılar temenni ediyorum. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilere yapacakları katkılardan ötürü kendilerine şimdiden teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde dost ve müttefik ülkelerle yapacağımız ortak faaliyetlerde 'Barış İçin İttifak ve İttihat' bu vizyonumuzun geliştirilmesinde kardeşlerimizin çok önemli roller üstleneceklerine inanıyorum.

Kıymetli misafirler, çok değerli teğmenler, Bando Astsubay Meslek Yüksekokulumuzun öğrencileri bu sabah tertip edilen törenle mezun oldular. Yarın da inşallah Balıkesir, Yalova ve İzmir’de düzenlenecek merasimlerle Kara, Deniz ve Hava Astsubay Meslek Yüksekokullarında okuyan öğrencilerimiz diplomalarını alacak. Böylelikle bu sene Meslek Yüksekokullarımızdan 69'u misafir öğrenci olmak üzere toplam 2048 astsubayımız mezun oluyor. Bu evlatlarımızı da yürekten tebrik ediyor, her birine yeni vazifelerinde Rabbimden muvaffakiyetler niyaz ediyorum.

"İhanet eden haysiyetsizleri ordumuzdan ve okullarımızdan temizledik"

Bu sene aynı zamanda Milli Savunma Üniversitemizin 10. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. 15 Temmuz ihanetinin ardından askeri eğitim veren tüm okullarımızı tek çatı altında toplamak için Milli Savunma Üniversitemizi kurduk. 10 yıllık süre zarfında o şerefli üniformaya ihanet eden haysiyetsizleri hem ordumuzdan hem de askeri okullarımızdan temizlemeyi başardık. Kuruluşundan bugüne toplam 67 bin 464 subay, astsubay ve kursiyer subay üniversitemizin uhtesindeki askeri okullardan mezun oldu.

"Birçok Avrupa ülkesi harp okulları ve astsubay meslek yüksek okullarının kontenjanlarını dolduramazken MSÜ'ye bu sene 120 bin başvuru yapıldı"



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ordumuz en güçlü dönemini yaşıyor. Milli Savunma Üniversitemizin prestiji küresel ölçekte yıldan yıla artıyor. pic.twitter.com/eRoUGvQw70 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 30, 2026

Şunun altını özellikle çizmek istiyorum. Birçok Avrupa ülkesi harp okulları ve astsubay meslek yüksekokullarının kontenjanlarını dahi dolduramazken Allah’a hamd olsun Milli Savunma Üniversitemize bu sene tam 120 bin başvuru yapıldı. Harp Okullarımıza yönelik bu ilgi Milli Savunma Üniversitemizin askeri eğitimde ulaştığı yüksek standardın da önemli bir göstergesidir. Biz tüm bu başarıları elde ederken birileri de 15 Temmuz sonrasında ordumuzu yıpratmak için planlar yapıyor, üniversitemize saldırıyordu. 'Türk ordusunun damarını kesiyorsunuz' diyerek fitne peşinde koşanlara cevabımızı sahada vatan evlatlarının, meydanlarda ise devlet, millet ve memleket aşıklarının yazdığı destanlarla verdik.

"Ordumuz en güçlü dönemini yaşıyor"

Allah’a şükürler olsun ki ordumuz bugün en güçlü dönemini yaşıyor. Milli Savunma Üniversitemizin prestiji küresel ölçekte yıldan yıla artıyor. Savunma sanayinde aynı şekilde karada, havada, denizde ve uzayda kritik sistemlerimizi kendi imkanlarımızla üretebiliyoruz. İşte en son 20-23 Ağustos’ta Gölcük Tersanemizde düzenlediğimiz TEKNOFEST Mavi Vatan’da kendi kabiliyetlerimizle geliştirdiğimiz teknolojileri bir kez daha gururla izledik. Savunma Sanayii Başkanlığımız şu anda hacmi 100 milyar doları aşan tam 1468 projeyi aynı anda yürütüyor. Yerlilik oranını yüzde 82’nin üzerine çıkardığımız savunma sanayinde deyim yerindeyse artık sadece kendimizle yarışıyoruz.

"Havada, karada, denizde ve uzayda kritik sistemlerimizi kendi imkanlarımızla üretebiliyoruz"



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunma Sanayii Başkanlığı'mız hacmi 100 milyar doları aşan tam 1468 projeyi aynı anda yürütüyor. Savunma sanayiinde artık sadece kendimizle yarışıyoruz. pic.twitter.com/A07NXv632b — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 30, 2026

Savunma sanayi ve askeri caydırıcılık başta olmak üzere Türkiye'nin her alanda katettiği mesafeyi görmek istemeyenlere şunu hatırlatmak isterim; 20-30 yıl önce ülkemiz için güvenlik tehdidi olarak değerlendirilen aktör ve yapılar artık Türkiye'yle boy ölçüşecek güç ve ölçekte değildir. Türkiye artık bunları kâle alacak, bunların hezeyanlarını dikkate alacak bir ülke değildir. Türkiye artık farklı bir ligin oyuncusudur. Şahsımızı, milletimizi ve devletimizi hedef alanlar bunu çok ama çok iyi anlamalıdır.

Sevgili teğmenler, ordumuzun saflarına katılacak siz evlatlarıma Gazi Mustafa Kemal'in şu sözlerini özellikle aktarmak istiyorum: 'Türkiye Cumhuriyeti yalnız iki şeye güvenir: Biri millet kararı, diğeri en zor şartlar içinde dünyanın takdirine hakkıyla layık olan ordumuzun kahramanlığı.' Komutanız altında bulunan ordular, kahramanlığına güvenilir ordulardır. Bu ordular tarihte emsali görülmemiş kahramanlıklar, fedakarlıklar göstermiştir. Şanlı zaferler kazanmıştır. Millet ve memleketin minnet ve şükranına hak kazanmıştır.

Evet, ben de siz genç kardeşlerimin devletimize, milletimize ve göz bebeğimiz Türk Silahlı Kuvvetlerimize uzun yıllar boyunca büyük katkılar yapacağınıza yürekten inanıyorum. Meslek hayatınız süresince Anayasamız ve kanunlarımız çerçevesinde; milli iradenin rehberliğinde; demokrasimize, milletimize ve devletimize başarıyla hizmet edeceğinizden şüphe duymuyorum. Bizler de sizin yanınızda olmaya, size her türlü desteği sunmaya inşallah kararlılıkla devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum.

Bu düşüncelerle mezuniyet heyecanı yaşayan siz genç teğmenlerimizin tamamını canı gönülden tebrik ediyorum. Misafir öğrencilerimize de aynı şekilde başarılar diliyor, memleketlerine bizlerden selam götürmelerini hassaten rica ediyorum. Milli Savunma Üniversitemizin yönetim kadrosunu; ordumuza ve devletimize kazandırdıkları bu değerler için kutluyorum.