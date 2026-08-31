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Gündem
AA 31.08.2026 00:03

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü bando konserleri iptal edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Girne açıklarında yolcu gemisinin batması sonucu yaşamını yitirenlerin acısını paylaşmak amacıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kapsamında planlanan bando konserlerinin tamamının iptal edildiğini belirtti.

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü bando konserleri iptal edildi

Bakanlığın NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Girne açıklarında Kıbrıs Türklerini taşıyan yolcu gemisinin batması sonucu hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilendi.

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Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kapsamında planlanan bando konserlerinin tamamı, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin acısını paylaşmak için iptal edildi. Bu kapsamda, Hava Kuvvetleri Bando Komutanlığımızca Ankara'da, Güney Deniz Saha Bando Komutanlığımızca Muğla'da, Deniz ve Hava Kuvvetleri Bando Komutanlıkları ile Armoni Mızıkası Komutanlığımızdan müteşekkil Karma Bando ile Mehteran Birlik Komutanlığımızca Ankara'da planlanan konserler icra edilmeyecektir."

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