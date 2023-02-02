Kış mevsiminin etkisini artırdığı bugünlerde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki birçok ilde olduğu gibi Malatya’da da etkisini arttıran kar yağışı kenti beyaza bürürken çok sayıda ağaç ise zarar gördü.

Yeşilyurt ilçesi Çiftlik Caddesi'nde bulunan bir sitenin bahçesindeki çok sayıda ağacın yoğun kara dayanamayan dalları kırılırken, bazı ağaçlar ise sökülerek devrildi.

Site sakinleri kar yağışından memnun olduklarını kaydederken, sabah uyandıklarında ise yoğun kara dayanamayan çok sayıda ağacın zarar gördüğünü gözlemlediklerini ifade ederek üzüldüklerini belirtti.