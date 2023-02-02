Valilikten yapılan açıklamaya göre, Türkeli İlçe Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekiplerince bir evden hırsızlık yaptığı tespit edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yapılan takibin ardından şüphelinin adresine yapılan operasyonda, çalıntı olduğu değerlendirilen 9 bin 260 lira ve 2 bin 250 avro ele geçirildi.

Operasyonda bir zanlı gözaltına alındı.