Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi 16:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yozgat'ta bir otomobilde 212 sikke ele geçirildi
[Fotograf: İHA]
Yozgat'ta bir otomobilde yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 212 sikke, 16 obje, 3 ok ucu ve 2 yüzük ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli S.G.'nin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Çalatlı köyü mevkisinde S.G.'nin kullandığı otomobili durduran ekipler, araçta tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 212 sikke, 16 obje, 3 ok ucu ve 2 yüzük ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Yozgat Tarihi Eser Kaçakçılık
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