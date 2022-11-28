Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi 15:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da belediye otobüsüyle otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde belediye otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
A.K. yönetimindeki otomobil, Hatunsuyu Mahallesi'nde B.A. idaresindeki otobüsle çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü A.K. ile yanında bulunan A.B. yaralandı.
Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Malatya
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