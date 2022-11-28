Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nün izniyle kurulan Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde bu yıl yapılan halkalama çalışmaları tamamlandı.

Havaların soğuması ve göçün tamamlanmasıyla kuş yakalama ağları toplanan merkezde, son kuş da halkalanıp doğal ortamına salındı.

Bu sene 5 bin 125 kuşun halkalandığı bölgede, son 16 yıldır yürütülen çalışmalarla 313 türden 170 bine yakın kuş, takip altına alındı.

[Fotoğraf: AA]

Merkezin istasyon sorumlusu Kayahan Ağırkaya, Aras Kuş Cenneti'nde yapılan araştırmaların kuş bilimi açısından oldukça önemli olduğunu söyledi.

Sonbahar sezonunun tamamlanmasıyla bu yılki çalışmaların da son bulduğunu ifade eden Ağırkaya, "Bu sezon 110 türden toplam 5 bin 125 kuş halkaladık. Bu sezon da yine çok önemli kuş türleri yakaladık. Bunlardan ikisi istasyonumuz için yeniydi ve istasyonumuzda ilk kez halkalandı. Biri ak kaşlı kiraz kuşu, diğeri ise çalıkuşu çıvgınıydı. Her ikisi de Türkiye'de pek fazla görülmeyen, zaman zaman rastlantısal olarak gözlemlenebilen kuş türlerindendi. Daha önce ülkemizde halkalanan bu türler Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde ilk kez halkalandı" dedi.

"Birçok kuşa hem halka hem de uydu vericisi taktık"

Farklı türlerden birçok kuşun bu sezonda halkalandığını ve takibe alındığını vurgulayan Ağırkaya, şunları kaydetti:

"Birçok kuşa hem halka hem de uydu vericisi taktık. 2006 yılından beridir yaptığımız halkalama çalışmalarında bugüne kadar 170 bine yakın kuş halkaladık. Burada gözlemlenen kuş türü sayısı da 313 oldu. Türkiye'de bugüne kadar gözlemlenmiş kuş türü sayısı 497. Bu 313 sayısı da Türkiye'deki kuşların önemli bir kısmını oluşturuyor. Aras Vadisi pek çok habitatı birlikte barındıran bir alan, bu yüzden de çok sayıda kuşa ve genel anlamda yaban hayatına ev sahipliği yapıyor. Iğdır geneli de gerçekten verimli habitatlar sayesinde sadece kuşlar için değil memeliler için de önemli bir yaşam alanı."

[Fotoğraf: AA]

Gönüllü araştırmacılardan Gül Tutar da halkalanan kuşlar üzerinde bazı çalışmalar yaptıklarını anlatarak, "Kuşlarda çeşitli ölçümler yapılıyor. Kanat, kuyruk, karın bölgesindeki yağ ölçümü yapılıyor ve bu göçe ne kadar uygun olduğunu gösteriyor. Sonra halkası, lisanslı bir halkacı tarafından takılıyor ve kuş doğal ortamına hızlı bir şekilde geri salınıyor. Bu yıl ilkbahar sezonu daha yoğundu, sonbahar iklim şartlarının iyi geçmesinden dolayı biraz daha sakindi." diye konuştu.