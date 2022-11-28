Ekvador'un batısındaki Chone bölgesindeki bir hastanede tedavi altındaki genci öldürmek amacıyla 7 silahlı kişi tarafından hastaneye baskın düzenlendi.

Saldırganların hastanede hemşireleri rehin almasının ardından olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Polise de ateş açan saldırganlar, 5 hastane personelini yaklaşık bir saat boyunca rehin tuttu.

Yetkililer, saldırganların hedefinin `Kirli Surat` lakaplı 17 yaşındaki rakip çete üyesi olduğunu ve 7 saldırganın da gözaltına alındığını aktardı.

Hastanede Sözcüsü Homero Andrade El Diario'ya olayın ardından yaptığı açıklamada, "Saldırganlar görünüşe göre hastane düzenini bilmiyorlardı ve tüm hastanede dolaşıyorlardı. Şükürler olsun ki herkes hayatta" ifadelerini kullandı.

Ekvador'da son yıllarda çete şiddeti arttı ve ülkede çok sayıda ölümcül hapishane isyanı yaşandı.