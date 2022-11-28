Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ceyhan Mahallesi Devlet Hatun Caddesi'nde A.G.'nin darbedilerek cep telefonu ve bir miktar parasının gasbedildiğini bildirmesi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu şüphelilerin C.Ö. ve İ.B. olduğunu tespit etti.

Belirlenen adreslerde yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.