Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi 16:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta darp ve gasp iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, darbettikleri kişinin cep telefonu ve parasını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ceyhan Mahallesi Devlet Hatun Caddesi'nde A.G.'nin darbedilerek cep telefonu ve bir miktar parasının gasbedildiğini bildirmesi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu şüphelilerin C.Ö. ve İ.B. olduğunu tespit etti.
Belirlenen adreslerde yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Kahramanmaraş
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