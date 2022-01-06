Haber Giriş: 6 Ocak 2022 Perşembe 05:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yalova'da trafik kazası: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Yalova-Kocaeli kara yolunda Kocaeli istikametine seyreden E.Ş. idaresindeki taksi, Çiftlikköy ilçesinde aynı istikamette giden C.A. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle ters dönen takside sıkışan E.Ş. bulunduğu yerden Çiftlikköy Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Kazada yaralanan E.Ş. ve C.A. sağlık ekiplerince Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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