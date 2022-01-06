Gazeteci İsmail Sivri Bulvarı'nda meydana gelen olayda, E.Ş. isimli sürücü, hafif ticari aracının arkasına iple bağladığı atı peşinden koşturdu.

O anlar ise bir başka sürücü tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekerken, polis, hafif ticari aracın sürücüsü E.Ş.'yi gözaltına aldı.

Öte yandan sahibinden alınarak el konulan at, sağlık kontrolleri yapılmak üzere belediye ekiplerine teslim edildi.