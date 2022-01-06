Haber Giriş: 6 Ocak 2022 Perşembe 05:26Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Aracına iple bağladığı atı peşinden koşturdu
[Fotoğraf: DHA]
İZMİR'in Buca ilçesinde bir sürücü, hafif ticari aracına iple bağladığı atı peşinden koşturdu. Aracın sürücüsü E.Ş. gözaltına alındı.
Gazeteci İsmail Sivri Bulvarı'nda meydana gelen olayda, E.Ş. isimli sürücü, hafif ticari aracının arkasına iple bağladığı atı peşinden koşturdu.
O anlar ise bir başka sürücü tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekerken, polis, hafif ticari aracın sürücüsü E.Ş.'yi gözaltına aldı.
Öte yandan sahibinden alınarak el konulan at, sağlık kontrolleri yapılmak üzere belediye ekiplerine teslim edildi.
Etiketler: İzmir
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