Haber Giriş: 6 Ocak 2022 Perşembe 05:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de trafik kazası: sürücü hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Düzce'de bariyere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Mehmet Yıldız idaresindeki hafif ticari araç, D-100 kara yolu Küçük Melen Köprüsü Küçük Sanayi Sitesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle aracın içine giren bariyer, sürücü Yıldız'ı ağır yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ve İtfaiye kaza kırım ekipleri yaralıyı sıkıştığı yerden çıkartarak hastaneye kaldırdı.
Mehmet Yıldız, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Etiketler: Düzce Trafik Kazası
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