Kocaeli’nin Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi Tatlıkuyu Caddesi üzerindeki bir binanın giriş katında belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Daireden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.