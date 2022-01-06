Haber Giriş: 6 Ocak 2022 Perşembe 04:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da hurda deposunda yangın çıktı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde hurda deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.
Yeşilyurt Mahallesi'nde bir hurda deposunda alevler yükseldiğini görenler itfaiyeden yardım istedi.
Yangın nedeniyle polis çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.
Yoğun dumandan etkilenen Dilan D. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.
Sıradaki Haber
Sırp tenisçi Djokovic'in Avustralya'ya giriş vizesi iptal edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz