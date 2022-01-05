Haber Giriş: 5 Ocak 2022 Çarşamba 19:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Arsenal-Liverpool maçına COVID-19 engeli
[Fotoğraf: AA]
Arsenal ile Liverpool arasında yarın oynanacak maç, Liverpool'daki COVID-19 vakaları nedeniyle ertelendi.
Arsenal ile Liverpool arasında yarın oynanacak İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçı, misafir ekip Liverpool'daki COVID-19 vakaları nedeniyle 13 Ocak tarihine ertelendi.
Turnuvanın internet sitesindeki açıklamaya göre, Liverpool Kulübünün başvurusu yerinde bulundu. Erteleme sonrası ilk karşılaşmanın 13 Ocak'ta rövanşın ise 20 Ocak'ta oynanması kararlaştırıldı.
Liverpool A Takımı'nın antrenman yaptığı tesislerin, artan vakalar nedeniyle en az 48 saat kapatıldığı duyurulmuştu.
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