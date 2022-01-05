Haber Giriş: 5 Ocak 2022 Çarşamba 17:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de tarihi eser operasyonu
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde tarihi eser operasyonunda 390 sikke ve 40 obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma kapsamında Yazır Mahallesi’nde A.B'nin otomobilinde tarihi eser bulundurulduğu tespit edildi.
Ekiplerin içinde şüphelinin de bulunduğu araçta yaptığı aramada, çeşitli dönemlere ait 390 sikke, 40 obje ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Denizli Kaçakçılık Tarihi Eser
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