Hakkari´de çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, eylemlerinin 24. haftasında Cumhuriyet Caddesi´nde bir araya geldi.

Aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde “Dağları kurtlara, kuşlara bırakın”, “Çocuklarımızı istiyoruz”, “Anneler nöbette”, “Artık yeter yakamızdan düşün”, “Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak” yazılı dövizler taşıyarak yürüyüş yaptı.

Yüksek sesle müzik açıp, eylemi engellemeye çalıştılar

HDP İl Başkanlığı binasına kadar slogan atıp yürüyen aileler için polis, güvenlik önlemi aldı.

Bina önüne geldiklerinde ise HDP partilileri, binada yüksek sesle müzik açıp, eylemi engellemeye çalıştı.

“Terörün sebep olduğu ölümlerde payınız var”

Ortak basın açıklamasında, 13 yaşındaki oğlu dağa kaçırılan Hakkarili anne Nihal Çiftçi, ailelerin çocuklarına kavuşacakları günü sabırsızlıkla beklediklerini belirterek, “Bedenen yanımızda olmayıp, gönülleri ve düşünceleri bizlerle birlikte olan herkese sesleniyoruz. Bizlere katılın, bu haklı davamızı birlikte büyütelim. Çocuklarımızla birlikte mutlu yarınlara kavuşalım. Bu terör belası dolayısıyla ölen Türkiye’nin tüm evlatları için ayrı ayrı üzülüyoruz. Terörün sebep olduğu ölümlerde payınızı istediğiniz kadar inkâr edin, bunu herkes biliyor. Evlatlarını hain terör örgütünün elinden kurtarmaya çalışan bütün anne ve babalara selamlarımızı iletiyor, ellerinden öpüyoruz. Hakkâri anneleri ve kadınları olarak, evlat hasreti çeken bizler çocuklarımıza kavuşacağımıza inanıyoruz. Bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize sağlık diliyoruz” dedi.

