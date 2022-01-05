Haber Giriş: 5 Ocak 2022 Çarşamba 16:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bilecik'te 2 bin 705 sikke ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Bilecik'te tarihi eser olduğu değerlendirilen objelerin ele geçirildiği operasyonda 6 şüpheli yakalandı.
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma kapsamında bir araçta tarihi eser bulundurulduğu tespit edildi.
Ekiplerin içinde 6 şüphelinin bulunduğu araçta yaptığı aramada, çeşitli dönemlere ait olduğu değerlendirilen 2 bin 705 sikke, 5 adet obje, bir adet büyüteç ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 şüpheli jandarmaya götürüldü.
Etiketler: Bilecik Kaçakçılık Tarihi Eser
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