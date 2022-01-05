Haber Giriş: 5 Ocak 2022 Çarşamba 15:58Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Vali Öksüz’den Sarıkamış Şehitlerini anma etkinliğe davet
[Fotoğraf: AA]
Kars Valisi ve Belediye Başkanı Türker Öksüz, Sarıkamış Şehitlerini anma etkinliğine vatandaşları davet etti.
Kars’ın Sarıkamış ilçesinde 7-8-9 Ocak 2022 tarihlerinde düzenlenecek olan Sarıkamış Şehitleri’ni anma etkinliğine il dışından ve il merkezinden binlerce vatandaşın katılması bekleniyor.
Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı etkinliklerine vatandaşları davet etti. Öksüz, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, “Aziz şehitlerimiz anısına 7-8-9 Ocak 2022 tarihlerinde düzenleyeceğimiz anma programlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir" ifadelerine yer verdi.
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