Kars’ın Sarıkamış ilçesinde 7-8-9 Ocak 2022 tarihlerinde düzenlenecek olan Sarıkamış Şehitleri’ni anma etkinliğine il dışından ve il merkezinden binlerce vatandaşın katılması bekleniyor.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı etkinliklerine vatandaşları davet etti. Öksüz, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, “Aziz şehitlerimiz anısına 7-8-9 Ocak 2022 tarihlerinde düzenleyeceğimiz anma programlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir" ifadelerine yer verdi.