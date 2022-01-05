Haber Giriş: 5 Ocak 2022 Çarşamba 15:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gümüşhane'de 95 köy yolu ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: AA]
Gümüşhane'de etkili olan kar nedeniyle 95 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor. Ekipler yolları açmak için çalışmalara devam ediyor.
Gümüşhane'de dün gece etkili olan kar nedeniyle merkezde 65, Torul'da 13, Kürtün'de 15, Kelkit'te 1 ve Şiran'da 1 olmak üzere toplam 95 köyün yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresine bağlı 19 ekip, kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
[Fotoğraf: AA]
Kent merkezinde ise Gümüşhane Belediyesi ekipleri, şehir içi yollarda ve kaldırımlarda tuzlama ve kar temizleme çalışmaları yürütüyor.
Etiketler: Gümüşhane Kar Yağışı Ulaşım
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