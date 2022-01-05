Gümüşhane'de dün gece etkili olan kar nedeniyle merkezde 65, Torul'da 13, Kürtün'de 15, Kelkit'te 1 ve Şiran'da 1 olmak üzere toplam 95 köyün yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresine bağlı 19 ekip, kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

[Fotoğraf: AA]

Kent merkezinde ise Gümüşhane Belediyesi ekipleri, şehir içi yollarda ve kaldırımlarda tuzlama ve kar temizleme çalışmaları yürütüyor.