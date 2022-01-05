Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şarkışla ilçesinde uyuşturucu madde ticareti ile tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Fiziki ve teknik takiple şüphelileri tespit eden ekipler, adreslerine operasyon düzenledi.

Operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 139 gram uyuşturucu madde, 7 uyuşturucu hap, 22 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 4 ruhsatsız tabanca, 5 şarjör, 19 mermi, 40 sikke, 7 tarihi obje, 4 tarihi yüzük, 2 matkap, 1 elektrikli testere, 1 spiral makinası, 1 jeneratör, 1 televizyon ve 1 hilti ele geçirildi.

13 şüpheliden 2'si tutuklandı

13 şüpheliden 7'si jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2’si tutuklandı. 6 şüphelinin ise jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Polis, soruşturma kapsamında 1 kişiyi arama çalışmalarını sürdürüyor.