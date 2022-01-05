Haber Giriş: 5 Ocak 2022 Çarşamba 14:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Vücuduna sardığı uyuşturucuyla yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, vücuduna sardığı uyuşturucuyla yakalanan bir kişi tutuklandı.
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Anadolu Otoyolu'nun bolu kesiminde "uyuşturucu madde bulundurma ve ticareti" faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Yapılan çalışma kapsamında bir yolcu otobüsünde arama yapıldı. Aramada otobüste bulunan 31 yaşındaki yolcu Musa Y.'nin üst aramasında vücuduna sarılı halde toplam 510 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Ekipler tarafından gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Musa Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: Bolu Narkotik Uyuşturucu
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