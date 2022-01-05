Sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım süresi uzatıldı

Siirt Belediyesi tarafınfan yapılan açıklamada, koronavirüsle mücadele kapsamında görev yapan tüm sağlık çalışanlarının, Cumhurbaşkanlığınca yayımlanan karar çerçevesinde toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlandıkları anımsatıldı.

Açıklamada, resmi gazetede yayımlanan karar kapsamında sağlık hizmeti veren kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık personellerinin, 30 Haziran'a kadar belediyeye ait şehir içi toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabileceği belirtildi.

1 milyon 984 bin kişiye toplu taşıma hizmeti verildi

Öte yandan belediye tarafından yapılan açıklamada, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce geçen yıl 1 milyon 984 bin 98 vatandaşa ulaşım hizmeti sağlandığı belirtildi.

Toplu ulaşım hizmetlerinin aksamadan devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"06.30 ile 23.30 saatleri arasında 24 araçla hizmet veriliyor. Günlük ortalama 5 bin 500 yolcu taşınmaktadır. Bunların 802 bin 985'i tam kart, 692 bin 185'i indirimli kart ve 488 bin 928'i ise ücretsiz kart olarak kullanılmış. Ayrıca okullarda öğrencilerin sosyal ve kültürel etkinliklere katılımını desteklemek için araç tahsisi de yapmaktadır. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüzün hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar devam etmekte."